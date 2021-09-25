Mesrur ne demek, TDK'ya göre Mesrur kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mesrur ne demek? Mesrur TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mesrur kelimesi. Peki mesrur ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mesrur nedir, mesrur kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Mesrur kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Mesrur kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

MESRUR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mesrur kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mesrur kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mesrur kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sevinçli

