Metal Yüzey Kaplamacı Maaşı Ne Kadar? 2021 Metal Yüzey Kaplamacı Maaşları, ve İş İlanları

Metal Yüzey Kaplamacı görev tanımı nedir, Metal Yüzey Kaplamacı ne iş yapar, Metal Yüzey Kaplamacı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Metal Yüzey Kaplamacı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Metal Yüzey Kaplamacı Tanımı;

İş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma önlemlerini uygulayarak kalite gereklilikleri çerçevesinde, metal ve alaşım malzemelerde, yüzey hazırlıklarını yaparak standart değerlerde kaplama veya renklendirme malzemelerini hazırlayan, banyo/tank hazırlıklarını gerçekleştiren, metal yüzeylerinin kaplamasını (eloksal, elektroliz, plastik, beton ve sıcak daldırma) yapan ve meslekî gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

Metal Yüzey Kaplamacı Maaşı Ne Kadar? 2021 Metal Yüzey Kaplamacı Maaşları

Metal Yüzey Kaplamacı maaşı ortalama aylık 4.200- TL’dir. En düşük Metal Yüzey Kaplamacı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.650 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Metal Yüzey Kaplamacı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Metal Yüzey Kaplamacı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Metal Yüzey Kaplamacı Ne İş Yapar?

Metal Yüzey Kaplamacı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Kaplama banyosunu hazırlamak için askı ve aparatları, filtreyi, yıkama suyunu, banyo ısısını, PH derecesini ve banyo bomesini kontrol etmek,

b) Banyo katkı maddelerini ilave etmek ve akım ve voltaj ayarı yapmak,

c) Metal kaplanacak yüzeyleri kaplamaya hazırlamak için parşaları askılamak, asitli yağ almak, kaskat yıkama yapmak, sıcak yağ almak, ultrason ile yağ almak ve elektrolitik yağ almak,

d) Asidik veya bazik maddelerle nötralizasyon yapmak,

e) Askılama ve dolap sistemiyle siyanürlü ve asitli bakır kaplamak, nikel, krom, altın, gümüş ve siyah nikel kaplamak,

f) Kaplanan parçaları özel kimyasallarla nötralizasyon yapmak ve laklamak,

g) Askılama ve dolap sistemiyle kalay, asitli ve siyanürlü ve alkali çinko kaplamak,

h) Plastik yüzeylere iletkenlik kazandırmak için yüzeyi aşındırmak, kaskat yıkama, nötralizasyon, aktivasyon, akselerasyon yapmak ve akımsız bakır / nikel kaplamak,

i) Kimyasal / akımsız kaplama yapmak için kimyasal çözeltide kplamak, kaskat yıkama yapmak, kurutmak ve ısıl işlem yapmak,

j) Banyoların periyodik bakımını yapmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Metal Yüzey Kaplamacı Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal Perdahlama, Astarlama Ve Kaplama Makinesi Operatörleri

Metal Yüzey Kaplamacı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Metal Yüzey Kaplamacı mesleğinin meslek kodu 8122.15 olarak belirlenmiştir



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