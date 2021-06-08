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Metal Yüzey Kaplamacı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Metal Yüzey Kaplamacı meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Metal Yüzey Kaplamacı meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Metal Yüzey Kaplamacı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 8122.15

Meslek Adı : Metal Yüzey Kaplamacı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu : Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu : Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu : Metal Perdahlama, Astarlama Ve Kaplama Makinesi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma önlemlerini uygulayarak kalite gereklilikleri çerçevesinde, metal ve alaşım malzemelerde, yüzey hazırlıklarını yaparak standart değerlerde kaplama veya renklendirme malzemelerini hazırlayan, banyo/tank hazırlıklarını gerçekleştiren, metal yüzeylerinin kaplamasını (eloksal, elektroliz, plastik, beton ve sıcak daldırma) yapan ve meslekî gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Metal Yüzey Kaplamacı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları  etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

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a)    Kaplama banyosunu hazırlamak için  askı ve aparatları, filtreyi, yıkama suyunu, banyo ısısını, PH derecesini  ve banyo bomesini kontrol etmek,
b)    Banyo katkı maddelerini ilave etmek ve akım ve  voltaj ayarı  yapmak,
c)    Metal kaplanacak yüzeyleri kaplamaya hazırlamak için parşaları askılamak, asitli yağ almak, kaskat yıkama yapmak, sıcak yağ almak, ultrason ile yağ almak ve elektrolitik yağ  almak,
d)    Asidik veya bazik maddelerle nötralizasyon yapmak,
e)    Askılama ve dolap sistemiyle siyanürlü ve asitli bakır kaplamak, nikel, krom, altın, gümüş ve siyah  nikel kaplamak,
f)    Kaplanan parçaları özel kimyasallarla  nötralizasyon  yapmak ve laklamak,
g)    Askılama ve dolap sistemiyle  kalay, asitli ve siyanürlü ve alkali çinko kaplamak,
h)    Plastik yüzeylere iletkenlik kazandırmak için  yüzeyi  aşındırmak, kaskat yıkama, nötralizasyon, aktivasyon, akselerasyon  yapmak ve akımsız bakır / nikel kaplamak,
i)    Kimyasal / akımsız kaplama yapmak için  kimyasal çözeltide kplamak, kaskat yıkama yapmak, kurutmak ve ısıl işlem yapmak,
j)    Banyoların periyodik bakımını yapmak vb.  görev ve işlemleri yerine getirir.
 
Güncel Meslek : EVET

Metal Yüzey Kaplamacı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Teknisyeni mesleği için “3139.13” kod olarak kullanılır iken Ayakkabı Taban Basma Makinesi Operatörü mesleği için “8156.06” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre

Metal Yüzey Kaplamacı Meslek Kodu “8122.15” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

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