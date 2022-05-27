Canlı | DEİK Merkez Ofisi Açılışı ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalarDenemeye başlandı! Duyduk duymadık demeyin: Artık bankalar cumartesi günleri de hizmet verecek!Pendikli öğrenciler Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na gezi düzenlediBeşiktaş'ta transfer hareketliliği! Sörloth transferi zora girdi, ibre Adam Buksa'ya döndüBankalar cumartesi çalışacak mı? Hafta sonu bankalar açık mı?Son dakika: 27 Mayıs 2022 Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosuBilimsel çalışmalara teşvik için akademisyenler ödüllendirildi "Akademiye ışık tutan bilimsel yayınlar her yıl daha da artacak"On Numara sonuçları 27 Mayıs 2022 Cuma | On Numara bilet sorgulama ekranı 27 Mayıs 2022FOX TV Mahkum 23. bölüm full, tek parça izle | Mahkum son bölüm izle YoutubeATV Bir Zamanlar Çukurova 138. bölüm full, tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle Youtube
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Metaverse'de rekor satış! 5 milyon dolar harcama yapıldı!

Metaverse'de rekor satış! 5 milyon dolar harcama yapıldı!

ABD merkezli Curzio Research isimli bir şirket, TCG World Metaverse içinde 19 ticari gayrimenkul mülkünü 5 milyon dolara satın alan bir ticari ortaklığı açıkladı.

Metaverse'de rekor satış! 5 milyon dolar harcama yapıldı!

Kurucu Frank Curzio, TCG World Eylül ayında açıldığında, üyelerin diğer yatırımcılarla tanışmasına, canlı etkinliklere ve seminerlere katılmasına ve özel podcast'lere erişmesine izin vermek için metaverse konumlarını kullanmayı planladığını duyurdu. Curzio Research, bu TCG gayrimenkul alımının bir kısmını finanse etmek ve genel kurumsal amaçlar için kullanılacak için 4 milyon dolara kadar bir sermaye artırımı başlatacak.

Metaverse'de rekor satış! 5 milyon dolar harcama yapıldı!

"MERKEZİ OLMAYAN İZİNSİZ BİR YER"

Frank Curzio satın alma gerçekleştikten sonra açıklama yaparak, "Metaverse, internetin olması gereken şeydi. Bireylerin dijital içeriklerini oluşturma ve sahip olma özgürlüğüne sahip olduğu, merkezi olmayan, izinsiz bir yer."

Metaverse'de rekor satış! 5 milyon dolar harcama yapıldı!

"KULLANICILAR YENİLİĞİ TEŞVİK EDİYOR"

"Seçenekleri araştırırken, TCG World gerçek bir açık meta veri deposu oluşturmak için tüm unsurlara (oyunlaştırma, eğlence, sosyal ve ticaret) sahip olduğunu gördük. Düşük ücret yapısı, kullanıcılar ve geliştiriciler için yeniliği teşvik ediyor. İnanılmaz bir yukarı yönlü potansiyele sahip bir sektörde bu büyüme yanlısı modelin parçası olmaktan mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Metaverse'de rekor satış! 5 milyon dolar harcama yapıldı!

Metaverse'de rekor satış! 5 milyon dolar harcama yapıldı!

{TITLE_STRIP}Metaverse coin nedir, hangileri? Metaverse coin nasıl alınır?

{TITLE_STRIP}Metaverse arsa fiyatları ne kadar? Metaverse arsa alma nereden yapılır, nereden alınır? Arsa nasıl alınır?

{TITLE_STRIP}Erkan Gül metaverse kavramına dikkat çekti: Dünya dijitalleşecek, dönüşecek

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
1
0
0
0
1
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT