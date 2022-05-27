Metaverse'de rekor satış! 5 milyon dolar harcama yapıldı!

Kurucu Frank Curzio, TCG World Eylül ayında açıldığında, üyelerin diğer yatırımcılarla tanışmasına, canlı etkinliklere ve seminerlere katılmasına ve özel podcast'lere erişmesine izin vermek için metaverse konumlarını kullanmayı planladığını duyurdu. Curzio Research, bu TCG gayrimenkul alımının bir kısmını finanse etmek ve genel kurumsal amaçlar için kullanılacak için 4 milyon dolara kadar bir sermaye artırımı başlatacak.

"MERKEZİ OLMAYAN İZİNSİZ BİR YER"

Frank Curzio satın alma gerçekleştikten sonra açıklama yaparak, "Metaverse, internetin olması gereken şeydi. Bireylerin dijital içeriklerini oluşturma ve sahip olma özgürlüğüne sahip olduğu, merkezi olmayan, izinsiz bir yer."

"KULLANICILAR YENİLİĞİ TEŞVİK EDİYOR"

"Seçenekleri araştırırken, TCG World gerçek bir açık meta veri deposu oluşturmak için tüm unsurlara (oyunlaştırma, eğlence, sosyal ve ticaret) sahip olduğunu gördük. Düşük ücret yapısı, kullanıcılar ve geliştiriciler için yeniliği teşvik ediyor. İnanılmaz bir yukarı yönlü potansiyele sahip bir sektörde bu büyüme yanlısı modelin parçası olmaktan mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Metaverse coin nedir, hangileri? Metaverse coin nasıl alınır?

Metaverse arsa fiyatları ne kadar? Metaverse arsa alma nereden yapılır, nereden alınır? Arsa nasıl alınır?

Erkan Gül metaverse kavramına dikkat çekti: Dünya dijitalleşecek, dönüşecek