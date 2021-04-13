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Meva isminin anlamı nedir, Meva ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Meva isminin anlamı; sığınacak yer, yurt, mesken demektir. Bu içeriğimizde Meva isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Meva isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Meva isminin anlamı nedir, Meva ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Meva isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Meva ismi ne demek, Meva ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Meva isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Meva İsminin anlamı nedir? TDK Meva anlamı:

Türk Dil Kurumu'nda Meva isminin anlamı bulunmamaktadır.

Meva İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'ı Kerim'de Meva ismi geçmemektedir.

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Meva isminin kökeni:

Meva ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 3819 kişi Meva ismi kullanmaktadır.

Meva isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

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Meva isminin rengi:

Yosun Yeşili

Meva ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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Meva isminin Harf Analizi Nedir ?

Meva ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

E : İletişim, duygusal karışık

V : Devrimci/asi, farklı

A : Öncü, lider, mantıklı

Meva isminin Numerolojisi Kaçtır?

Meva ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

M : 16

E : 6

V : 27

A : 1

= 50 Meva İsminin Numeroloji Toplamı 50’dir.

Meva ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Meva isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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Meva isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

M: 4   E: 5   V: 4   A: 1 = 14

1 4 = 5 Kader sayısıdır

Meva isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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