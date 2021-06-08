Meyve Ağaçlarında Aşılamacı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Adı : Meyve Ağaçlarında Aşılamacı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu : Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu : Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu : Bahçıvanlar, Bahçe Bitkileri Ve Fidan Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Meyve ağaçlarını, bitki türlerine uygun çöğürleri Vegetatif ve generatif organlarını tanıyan, uygun aşı yöntemini kullanarak tekniğine uygun aşı ve fidan üretme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Meyve Ağaçlarında Aşılamacı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bitki hücre ve dokusunu incelemek

b) Vegetatif ve generatif organları incelemek

c) Bitkilerde büyüme, gelişme ve hareket fizyolojisini araştırmak

d) Aşı Tekniğine uygun aşılama yapmak,

e) Fidanlarda bakım vb. görev ve işlemleri yerine getirir.



Güncel Meslek : EVET

Meyve Ağaçlarında Aşılamacı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Fizik (Biyolojik) Antropoloji Öğretim Üyesi mesleği için “2310.80” kod olarak kullanılır iken Diğer Şeker Muamele Ve Tasfiye İşçileri mesleği için “8160.31” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Meyve Ağaçlarında Aşılamacı Meslek Kodu “6113.54” olarak belirlenmiştir.

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