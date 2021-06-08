Meyve Bahçesi Gübreleme İşçisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
Meyve Bahçesi Gübreleme İşçisi meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Meyve Bahçesi Gübreleme İşçisi meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Bilgileri
Meslek Kodu : 6112.19
Meslek Adı : Meyve Bahçesi Gübreleme İşçisi
Grup Bilgileri
Meslek Ana Grubu : Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları
Meslek Alt Ana Grubu : Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanlar
Meslek Grubu : Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri
Meslek Birim Grubu : Ağaç Ve Çalı Ürünleri Yetiştiricileri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri
Meslek Tanımı :
Çeşitli meyve üretiminde gübreleme yapabilen nitelikli kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Meyve Bahçesi İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) İş Organizasyonu yapmak,
b) İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak,
c) Yapısal özelliklerine göre gübreleri tanımak
d) Tekniğine uygun gübreleme yöntemlerini kullanarak gübrelemek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Güncel Meslek : EVET
Meyve Bahçesi Gübreleme İşçisi Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Flanj Açma Makinesi Operatörü (Metal Levha) mesleği için “7223.29” kod olarak kullanılır iken Diş Protez Teknolojisi Sağlık Teknikeri mesleği için “3214.03” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Meyve Bahçesi Gübreleme İşçisi Meslek Kodu “6112.19” olarak belirlenmiştir.