Meyve Bahçesi Gübreleme İşçisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 6112.19

Meslek Adı : Meyve Bahçesi Gübreleme İşçisi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu : Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanlar

Meslek Grubu : Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu : Ağaç Ve Çalı Ürünleri Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Çeşitli meyve üretiminde gübreleme yapabilen nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Meyve Bahçesi İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş Organizasyonu yapmak,

b) İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak,

c) Yapısal özelliklerine göre gübreleri tanımak

d) Tekniğine uygun gübreleme yöntemlerini kullanarak gübrelemek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.



Güncel Meslek : EVET

Meyve Bahçesi Gübreleme İşçisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Flanj Açma Makinesi Operatörü (Metal Levha) mesleği için “7223.29” kod olarak kullanılır iken Diş Protez Teknolojisi Sağlık Teknikeri mesleği için “3214.03” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Meyve Bahçesi Gübreleme İşçisi Meslek Kodu “6112.19” olarak belirlenmiştir.

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