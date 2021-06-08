Meyve Bahçesi İşçisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 6112.16

Meslek Adı : Meyve Bahçesi İşçisi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu : Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu : Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu : Ağaç Ve Çalı Ürünleri Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Meyve ağaçlarının yetiştirilmesi, bakımlarının yapılması, ürünlerinin toplanması ve ambalajlanması ile ilgili işleri yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Meyve Bahçesi İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Toprağı hazırlamak,

b) Meyve ağaçlarının cinslerine göre belirli bir mesafe ve derinlikte çukurlar açıp, meyve tohumlarını ekmek veya fidanlarını dikmek,

c) Yetişen fidanlara ve ağaçlara kalem, göz ve diğer aşıları yapmak,

d) Ağaçların aralarını belleyip, çapalayarak sulamak,

e) Ağaçları hastalık ve böceklerden korumak için haşere öldürücü ilaçlar püskürtmek,

f) Ağaçları budamak,

g) Olgunlaşmış meyveleri toplayıp, istif ederek ambalajlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.



Güncel Meslek : EVET

Meyve Bahçesi İşçisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Fotoğraf Makinesi Ve Video Kamera Tamircisi mesleği için “7311.20” kod olarak kullanılır iken Dokuma Makineleri Operatörü ve Ayarcısı mesleği için “8152.05” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Meyve Bahçesi İşçisi Meslek Kodu “6112.16” olarak belirlenmiştir.

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