Meyve Fidanı Üreticisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 6113.55

Meslek Adı : Meyve Fidanı Üreticisi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu : Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu : Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu : Bahçıvanlar, Bahçe Bitkileri Ve Fidan Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Meyve fidan üretimi yapabilecek fidanlık işletmesini, anaç ve kalem damızlık parsellerini kuran, üretim teknik ve yöntemleri uygulayarak tekniğine uygun fidan üreten, fidanlıklarda bakım ve kültürel işlemleri yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Meyve Fidanı Üreticisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Fidanlık işletmesi kurmak

b) Anaçlık ve kalem damızlık parsellerini kurmak,

c) Fidan Üretmek,

d) Vegetatif üretim yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.



Güncel Meslek : EVET

Meyve Fidanı Üreticisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Gaz Beton Kalıp Temizleme Ve Yağlama İşçisi mesleği için “7114.13” kod olarak kullanılır iken Eczacılık Temel Bilimleri Öğretim Üyesi mesleği için “2310.47” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Meyve Fidanı Üreticisi Meslek Kodu “6113.55” olarak belirlenmiştir.

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