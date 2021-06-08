Mezarlık Görevlisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 5163.03

Meslek Adı : Mezarlık Görevlisi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu : Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu : Diğer Kişisel Hizmetlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu : Cenaze Hizmetlerinde Çalışanlar Ve Mumyacılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Mezarlıklarda vatandaşların mezar ziyaretleri, cenazelerin mezar defin işlemlerini düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlayan, vatandaşa gerekli konularda yol gösteren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mezarlık Görevlisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Cenaze defin kağıdı almak,

b) Cenaze yakınlarının mezarın kazılacak yer konusunda talebi doğrultusunda mezar yeri konusunda inceleme yapmak.

c) İstenilen yerde mezar kazmaya uygun yer varsa değerlendirmek,

d) İstenilen yerde mezar kazmaya uygun yer yoksa uygun yer tespiti yapmak ve cenaze sahiplerini bilgilendirerek karar vermek,

e) Mezarın tespit edilen yerde kazılması için ilgilere bilgi vermek,

f) Mezarın kazımı sırasında takip ve kontrolünü yapmak,

g) Mezar ziyaretine gelen vatandaşlara yardımcı olmak,

h) Mezarın bulunduğu parsel, ada ve sokak numaralarının kayıtlı olduğu bilgisayar kayıtlarından bulmak,

i) Mezar sahiplerinin mezarlıkta yapacağı ağaç dikme ve sulama usulleri hakkında bilgi vermek, uygun olmayan talepleri ret etmek,

j) Mezar taşı dikilmesi talepleri, izin vb. konularda yardımcı olmak,

k) Mezar taşı dikimi için aldığı izin kağıtlarını idareye vermek,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Mezarlık Görevlisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni mesleği için “2320.38” kod olarak kullanılır iken Haber Bölüm Şefi (Basın Yayın Kuruluşu) mesleği için “1214.07” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Mezarlık Görevlisi Meslek Kodu “5163.03” olarak belirlenmiştir.

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