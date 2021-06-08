Mezatçı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 3315.01

Meslek Adı : Mezatçı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Finans Ve Matematiksel İşler İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Değer Ve Hasar Tespit Eksperleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Çeşitli cinste yeni, kullanılmış veya antika gayrimenkullar, sanat eserleri, çiftlik hayvanları ve mamulleri, mobilya, çiçek ve bunlar gibi malları mezat yoluyla satan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mezatçı işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:



a) Müzayede satışının tarihini, saatini ve yerini ayarlamak, satış yapılacak yer ve zamanda hazır bulunmak,

b) Malları incelemek, satışı yapılacak malları bir sıraya göre tanzim etmek,

c) Malın değerini tespit etmek, malın niteliklerini alıcılara yüksek sesle açıklayarak satış başlangıç fiyatını ilan etmek,

d) Gelen teklifleri yüksek sesle tekrarlamak, alıcıların işaretlerini yakından tespit etmek, malı en yüksek fiyatla değerlendirebilmek için alıcıları satın almaya heveslendirici konuşma ve mimikler yapmak,

e) Teklifler bittiğinde ?Satıyorum.? Sözünü üç kez tekrarlamak,

f) Başka alıcı çıkmadığında malı en yüksek fiyatı veren alıcıya sattığını ilan ederek satışı kapatmak,

g) Mezatları mekanik araçlardan veya elektrikle çalışan cihazlardan faydalanmak suretiyle de yürütebilir.

h) Satılacak eşyanın envanterini, bilançosunu çıkarabilir ve kataloglar hazırlayabilir,

i) Belirli bir cinste malın satışında uzmanlaşabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.



Güncel Meslek : EVET

Mezatçı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Teknisyeni mesleği için “3112.38” kod olarak kullanılır iken Halk Oyunları Oyuncusu (Antalya Yöresi) mesleği için “2653.36” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Mezatçı Meslek Kodu “3315.01” olarak belirlenmiştir.