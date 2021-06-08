Mezbaha Kesim İşçisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 7511.07

Meslek Adı : Mezbaha Kesim İşçisi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu : Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu : Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kasaplar, Balık Satıcıları Ve Benzer Gıda Hazırlama İşlerinde Çalışanla

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Hayvan kesen, et kesicilerine hazırlık olmak üzere derisini yüzen ve temizleyen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mezbaha Kesim İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hayvanın boyun damarını bıçakla kesip kanı akıtmak,

b) Derisini yüzerek; karnını yarıp iç organlarını çıkarmak,

c) Testere ve satırla yararak gövdeyi ikiye ayırıp yıkamak,

d) Yenmeyecek parçaları ayırıp, gövdeyi soğuk hava deposuna koymak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.





Güncel Meslek : EVET

Mezbaha Kesim İşçisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Kağıt Torba Ve Zarf İmal İşçisi (Makineyle) mesleği için “8143.07” kod olarak kullanılır iken Halk Oyunları Oyuncusu (Ardahan Yöresi) mesleği için “2653.07” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Mezbaha Kesim İşçisi Meslek Kodu “7511.07” olarak belirlenmiştir.

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