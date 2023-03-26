MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Hüda Par açıklaması! "Hür Dava Partisi hiçbir yasa dışı örgütle bağının olmadığını belirtmiştir"

MHP lideri Devlet Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada Cumhur İttifakı partisi olan Hüda Par'a ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. MHP Genel Başkanı Bahçeli asılsız iddialara ilişkin sert bir dille eleştirerek, "Son günlerde Hür Dava Partisi ekseninde temerküz ve tezahür eden sanal tartışmalar, maksatlı polemikler, Milliyetçi Hareket Partisi’ni hedef alan asılsız ve ahlaksız isnatlar tarafımızca dikkatle takip edilmektedir."

"HÜR DAVA PARTİSİ’NİN HİÇBİR TERÖR ÖRGÜTÜYLE BAĞLANTISI OLMADIĞI AÇIKLANDI"

MHP Genel Başkanı Bahçeli Hüda Par'ın herhangi bir terör örgütüyle bağlantısı olmadığını belirterek, "Hür Dava Partisi’nin hiçbir terör örgütüyle bağ ve bağlantısı olmadığı açıklanmış ve muhataplarınca da ifade edilmiştir. Sık sık gündeme taşınan Hizbullah terör örgütünün ise nasıl ve ne zaman çökertildiği malumdur. Bu hususta da ara sıra vermiş olduğu beyanlarla 'emperyalist güçlere karşı oyunu bozacak Türk milletidir' görüşünü paylaşan eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın kamuoyuna açıklama yapması boynunun borcudur." dedi.

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Ayrıca Bahçeli HDP'nin PKK'yı kınamadığını Hüda Par'ın ise terör örgütünü reddettiğini ifade ederek, "HDP’nin bir kez de olsa PKK’yı kınadığına, aralarında hiçbir bağın olmadığını itiraf ettiğine hiç kimse, hiçbir millet evladı tanık olmamıştır. Ancak Hür Dava Partisi terörü tümden reddetmiş, hiçbir yasa dışı örgütle bağının olmadığını eğip bükmeden milletimizle paylaşmıştır." belirtti.