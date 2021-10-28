Mihenk ne demek, TDK'ya göre Mihenk kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mihenk ne demek? Mihenk TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mihenk kelimesi. Peki mihenk ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mihenk nedir, mihenk kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MİHENK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mihenk kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mihenk kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mihenk kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mihenk taşı

- Birinin değerini, ahlakını anlamaya yarayan ölçüt



MİHENK KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- mihenge vurmak



MİHENK KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- mihenk taşı

