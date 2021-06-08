Mıhlamacı (Kıymetli Taş Takıcısı), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 7313.05

Meslek Adı : Mıhlamacı (Kıymetli Taş Takıcısı)

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu : El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu : El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu : Mücevher Ve Değerli Metaller İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Hazırlanmış olan takı ve mücevher montörlerine yarı değerli ve değerli taşları yerleştiren nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mıhlamacı (Kıymetli Taş Takıcısı); İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Alaşım metalleri ve kimyasalları belirlemek

b) Takı parçasını delerek kesmek

c) Takı parçasına eğe ile şekil vermek

d) Resimlere veya diğer şartnamelere göre kesip, eğelemek ve matkapla delmek suretiyle taşları yerine oturtmak,

e) Taşları yerine oturtup tutucu tırnakları sıkıştırarak veya etrafını metal bir cidarla çevirerek taşın yerini tespit etmek,

f) Her türlü takı üzerine taş mıhlamak

g) Taşı tutturmak için gerektiğinde altına yapıştırıcı madde sürebilir. Taşın tertip veya yerleştirilme şekli üzerinde ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırdedilebilir.

h) Sipariş formu hazırlamak

i) Takıyı müşteriye teslim etmek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.



Güncel Meslek : EVET

Mıhlamacı (Kıymetli Taş Takıcısı) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Kamera Ve Fotoğraf Makineleri Satış Elemanı mesleği için “5223.35” kod olarak kullanılır iken Halk Oyunları Oyuncusu (Bayburt Yöresi) mesleği için “2653.44” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;,

Mıhlamacı (Kıymetli Taş Takıcısı) Meslek Kodu “7313.05” olarak belirlenmiştir.

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