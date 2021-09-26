Mildiyu ne demek, TDK'ya göre Mildiyu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mildiyu ne demek? Mildiyu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mildiyu kelimesi. Peki mildiyu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mildiyu nedir, mildiyu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Mildiyu kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Mildiyu kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

MİLDİYU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mildiyu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mildiyu kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre mildiyu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- En çok bağlarda görülen, peronospora cinsinden, emeçlerini bitkilerin yapraklarına salarak yaşayan asalak bir mantarın oluşturduğu hastalık

