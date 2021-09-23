Milim ne demek, TDK'ya göre Milim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Milim ne demek? Milim TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi milim kelimesi. Peki milim ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre milim nedir, milim kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Milim kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Milim kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

MİLİM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Milim kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre milim kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Milimetre

- En küçük veya en az miktarda



MİLİM KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- milim oynamamak

- milim şaşmamak



MİLİM KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- milim milim, milimi milimine

