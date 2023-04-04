Millet ittifakında milletvekili sayısı krizi çıktı, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti kazan kaldırdı

Tecrübeli gazeteci Abdülkadir Selvi'nin haberine göre Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'ne söz verdiği milletvekili sayısını vermediği, ve partilerin bu durum karşısında itiraz ederek kazan kaldırdığını yazdı.

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Millet ittifakında milletvekili sayısı krizi çıktı, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti kazan kaldırdı

14 Mayıs seçimlerine az bir süre kala Cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanı adayı olarak belli olmasından sonra ittifak ve içinde olan partilerin milletvekili liste savaşları başladı. Özellikle millet ittifakında Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşılık milletvekili sayısı konusunda önceden anlaşıldığı, ancak Kılıçdaroğlu'nun söz verdiği sayı dışında partileer çok az milletvekili teklif etmesi Demokrat Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'in bu durum karşısında itiraz ederek kazan kaldırdığı belirtiyor.

Tecrübeli gazeteci Abdülkadir Selvi, konuyu çok çarpıcı kulis bilgilerle köşesinde paylaştı

İŞTE ABDÜLKADİR SELVİ'NİN KÖŞE YAZISI

6’lı Masa’da cumhurbaşkanlığı krizi aşıldı. Ama çok ağır bir hasar verdi. Sırada ikinci kriz konusu var. O da milletvekili listeleri. Akşener ayrıldığı masaya geri dönmek zorunda kaldıktan sonra, Kılıçdaroğlu hem cumhurbaşkanı adaylığını kopardı hem de eli güçlendi. Bu masanın tek kazananı oldu, o da Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu’nun CHP listelerinden diğer partilere yer açması bekleniyor. İYİ Parti diğer partilere yer vermeyecek ama zayıf durumda olduğu yerlerde ortak listede yer alacak.

DİĞER PARTİLERE MİLLETVEKİLİ

CHP’nin diğer partilere 54 milletvekili kontenjanı ayırdığı söylendi. Kendi kaynaklarımdan bunu doğrulatamadım. Abartılı bulundu. Dört partiyle 25 milletvekili ayrıldığı söyleniyor. İşin gerçeği listeler YSK’ya verilince ortaya çıkacak. Ama bu hesapta dikkate alınmayan bir şey var. Örneğin Demokrat Parti. Hem bir cumhurbaşkanı yardımcılığı elde ediyor hem kabinede bir bakanı olacak. Hem de milletvekilliği elde edecek. Yani 25 milletvekili artı cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlık olarak düşünmek gerekiyor.

MİLLETVEKİLİ KRİZİ YAŞANABİLİR

Bu seçimlerde CHP’ye tarihinde olmadığı kadar milletvekili adaylığı başvurusu yapılacak. CHP’deki beklenti büyük. Listeler açıklandığında büyük beklentiler nedeniyle büyük krizler beklenebilir. Şimdiden 6’lı Masa’yı bekleyen milletvekili krizine dikkat çekmek istedim.

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