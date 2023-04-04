Hulusi Akar Yunanistan Savunma Bakanı ile Hatay'da bir araya geldi!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde bir araya geldi. Basın açıklamasında bulunan Akar, "Ege ve Akdeniz dostluk dileğimizdir" vurgusu yaptı.

"TEMENNİMİZ DİYALOG KAPILARININ AÇIK OLMASI"

Bakan Akar'ın açıklamalarında ise iki komşu ülkenin arasındaki sorunları çözeceğine inandığını belirterek, "Bu sorunları Türkiye ve Yunanistan olarak barışcıl yol yöntemlerle çözebileceğine tüm kalbimle inanıyorum. Bizim komşu ülkeler olarak bizim sorunlarımız da dostluğuz da çok boyutlu. Bizim arzumuz tememnimiz yeni bir felaketi beklemeden diyalog kapılarının açık olması.

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Ege ve Akdeniz'in gerçekten dostluk denizi olması bizim dileğimiz. Böylece Türkiye ve Yunanistan'da yaşananların refah içinde yaşaması bizim temennimiz budur. Bu önemli anlamlı ziyaretten dolayı Panagiotopoulos'a teşekkürlerimizi sunuyorum." ifadelerinde bulundu.