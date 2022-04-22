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Milli Eğitim Bakanlığından öğrencilere müjdeli haber! Yeni karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığından lise öğrencilerine sevindiren bir haber geldi. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni karara göre, lisede devamsızlıktan kalan öğrenciler okula tekrar dönebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığından öğrencilere müjdeli haber! Yeni karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, lise öğrencilerine yönelik aldığı yeni bir kararı açıkladı. Liselileri sevindiren yeni karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Liselerde devamsızlık yapan öğrenciler, okula geri dönmek isterlerse geri dönebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığından öğrencilere müjdeli haber! Yeni karar Resmi Gazete’de yayımlandı

BAKANLIKTAN LİSELİLERE MÜJDELİ HABER

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemeye göre liselerde devamsızlıktan kalan öğrencilere okul dışında kalmamaları için öğrenim yılı sonunu beklemeden mesleki eğitim merkezlerine geçiş hakkı verileceği açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Milli Eğitim Bakanlığından öğrencilere müjdeli haber! Yeni karar Resmi Gazete’de yayımlandı

ÖĞRENCİLER İSTERSE ÖĞRENİME DEVAM EDEBİLECEK

Bakanlık tarafından yapılan yeni düzenleme ile liselerde öğrenim hakkı devam eden ancak devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalan öğrencilerin okul dışında kalmamaları için öğrenim yılı sonunu beklemeden mesleki eğitim merkezlerinde uygulanan yeni öğrenim haklarından yararlanmalarını sağlamayı amaçladığı duyuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığından öğrencilere müjdeli haber! Yeni karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Düzenlemeye göre öğrenciler eğer isterlerse bir sonraki eğitim ve öğretim yılında önceki okullarında ayrıldıkları sınıf seviyesinden eğitimlerine devam etme hakları da olacağı belirtildi. Öğrenim hakkı bulunmayanlar ise açık öğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi veya mesleki eğitim merkezine yönlendirilerek kayıtlarının yapılabileceği duyuruldu.

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