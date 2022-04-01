Milli futbolcu Yusuf Yılmaz Miss Turkey ikincisi Cemrenaz Turhan’la aşkını ilan etti: “1 Nisan şakası değil”

Rusya ekibi CSKA Moskova'da forma giyen Yusuf Yazıcı, Miss Turkey'de ikinci olan 23 yaşındaki Cemrenaz Turhan'la aşkını ilan etti. Yusuf Yazıcı, "1 Nisan şakası değil" dedi. Milli Takım ve CSKA Moskova'nın yıldızı Yusuf Yazıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu.

MİLLİ FUTBOLCUDAN BOMBA AŞK İTİRAFI

Milli futbolcu, 2021 yılında Miss Turkey'de ikinci olan ve Miss Turkey Universe seçilen 23 yaşındaki Cemrenaz Turhan'la olan aşkını ilan etti. Sosyal medya hesabından Turhan'la el ele pozunu kalp emojisiyle paylaşan Yusuf Yazıcı, "1 Nisan şakası değil" notunu ekledi.

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