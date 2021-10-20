Millî Gelir ne demek, TDK'ya göre Millî Gelir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Millî gelir ne demek? Millî gelir TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi millî gelir kelimesi. Peki millî gelir ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre millî gelir nedir, millî gelir kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MİLLÎ GELİR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Millî gelir kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre millî gelir kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir yıllık toplumsal üretimde, üretim araçları için harcananların düşülmesinden sonra kalan bölüm, ulusal gelir

