Milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren karar! Geri dönüşümde para iade dönemi başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kızılcahamam'da Kıl Çadırında düzenlenen Gençlik Buluşması'na katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Gençlerin heyecanına ortak olabilmenin kendileri için en büyük mutluluk olduğunu belirten Kurum, "Her zaman genç bir bakanınız, genç bir kardeşiniz, ağabeyiniz olarak sizlerin yanında olduk, inşallah bundan sonra da olacağız" diye konuştu.

“SANDIKLARI PATLATACAĞIZ”

Gençlerin fikirlerini, taleplerini önemsediklerini önemle vurgulayan Kurum, "Gençlerin talepleri doğrultusunda eğitimde, sağlıkta, çevrede, şehircilikte, sanayide 2023-2053 hedeflerini ortaya koyarken de güçlü Türkiye yolunda, güçlü Türkiye'nin güçlü şehirleri yolunda adımlarımızı atarken de hep sizleri düşündük" dedi.

Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu söyleyen Kurum, "İşte son Rusya- Ukrayna krizi de tüm dünyaya göstermiştir ki tüm dünyanın imrendiği, gıpta ile baktığı mazlumların yanında olan dünya lideri Cumhurbaşkanımız var, Sayın Recep Tayyip Erdoğan var. İnşallah 2023 yılında da Kızılcahamam'da, Ankara da sandıkları patlatacağız. Önce 2023 seçimlerini alacağız. Ardından 2024'te Ankara'yı yeniden AK belediyecilikle buluşturacağız" şeklinde konuştu.

“AL- KULLAN- DÖNÜŞTÜR DÖNEMİ BAŞLIYOR”

Gençlere, Türkiye'nin yeşil kalkınma hedeflerini anlatan Kurum, "Yeşil kalkınma bu anlamda çok önemli döngüsel ekonomi anlayışına geçiyoruz. 'Yap-işlet-devret' değil veya 'al-kullan-at' değil, 'al-kullan-dönüştür' prensibiyle çalışmalarımızı yapacağız ve döngüsel ekonomiye geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

“DEPOZİTO BEDELİ NEYSE GERİ ÖDENECEK”

Bakan Kurum, gençlerin atıkların toplanmasıyla ilgili bir sorusu üzerine şu açıklamaları yaptı: "Plastik poşetleri ücretli hale getirdik ve bu yıl da inşallah depozito sistemini hayata geçireceğiz. Bu sistemle birlikte aslında kağıt, karton, pet şişe, cam, metal kaplarımızı da ayrıştıracağız ve ayrıştırdığımız yerlerde de aslında ilk uygulamayı inşallah Kızılcahamam'da yapacağız, atıkları depozito makinelerimize atacaksınız. Depozito makinelerinde o ürün için depozito bedeli neyse kartınıza veya telefonunuza yüklenecek ve bu alışverişi de istediğiniz yerde yapabileceksiniz. 2022 yılı itibarıyla biz bu projenin ihale sürecini inşallah tamamlayacağız ve 2023 yılında da ülkemizde yaygınlaştıracağız."

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