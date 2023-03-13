Mimoza isminin anlamı nedir, Mimoza ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Mimoza isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Mimoza ismi ne demek, Mimoza ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Mimoza isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

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Mimoza İsminin anlamı nedir? TDK Mimoza anlamı:

Mimoza ismi Türk Dil Kurumunda Sarı, beyaz veya menekşe renginde çiçekler açan, yaprakları akasya yaprağına benzeyen bir süs bitkisi anlamında tanımlanmaktadır.

Mimoza İsmi Kuranda geçiyor mu?

Mimoza ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Mimoza isminin kökeni:

Mimoza ismi Fransızca kökenli bir isimdir. Türkiye'de 35 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Mimoza isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Mimoza isminin rengi:

Menekşe

Mimoza ismindeki harf sayısı:

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İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Mimoza isminin Harf Analizi Nedir ?

Mimoza ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

O : Sağduyulu, utangaç

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

A : Öncü, lider, mantıklı

Mimoza isminin Numerolojisi Kaçtır?

Mimoza ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

M : 16

İ : 12

M : 16

O : 18

Z : 29

A : 1

= 92 – Mimoza İsminin Numeroloji Toplamı 92’dir.

Mimoza isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Mimoza ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Mimoza isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

M: 4 İ: 9 M: 4 O: 6 Z: 8 A: 1 = 32

3 + 2 = 5 Kader sayısıdır

Mimoza isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

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