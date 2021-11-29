Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay'ın yanı sıra Bülent Şakrak, Selen Öztürk, Nezaket Erden, Elçin Altamgüç, Berk Yaygın, Beren Gençalp, Salih Demir Ural, Zeyno Asya Orçin ve Emir Kaan Özkan gibi isimler de yer aldiği FOX'un yeni dizisi Misafir'in ekrana veda edeceği öğrenildi. Peki Misafir dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Misafir ne zaman, neden final yapıyor? İşte detaylar...

MİSAFİR DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTİYOR MU?

FOX TV'de başlayan Misafir dizisi, 11 Kasım'da ilk bölümüyle ekrana geldi. Japonya'da ses getiren Oasis dizisinden uyarlaması olan Misafir dizisi, reytinglerde istenilen başarıya ulaşamadı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, başrollerini Hazal Kaya ve Buğra Gülsoy'un paylaştığı Misafir dizisi final yapıyor.

MİSAFİR NE ZAMAN, NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Reyting kurbanı olan dizilere eklenen Misafir 5. bölümde ekrana veda edecek. Dizinin final bölümü 9 Aralık Perşembe akşamı ekrana gelecek.

MİSAFİR KONUSU

Yapımını Medyapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün'ün oturduğu, senaryosunu Özge Aras'ın uyarladığı Misafir dizisinde, travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadın olan Gece (Hazal Kaya) ve eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir baba olan Erdem'in (Buğra Gülsoy) umut dolu hikayesi konu alınıyor.