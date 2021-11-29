Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, Leyla ile gezintide! Kırkı çıkmadan sokağa çıktı!Tedbirlerinizi alın! 52 il'de şiddetli fırtına görülecek! 17 il için turuncu, 35 il için sarı uyarı verildi!Lodosun gözü yaşlı olur dedikleri! İzmir sular altında kaldı, fırtına nedeniyle sahillerde deniz taştı! Araçlar su içerisinde yüzüyor!Misafir dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Misafir ne zaman, neden final yapıyor?Doktor İrem Büşra Üngül kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte İrem Büşra Üngül'ün biyografisi...Yargı dizisinin Engin'i Onur Durmaz kimdir? Kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Onur Durmaz'ın biyografisiEbru Şallı'yı kahreden haber! Evlat acısından sonra bir kayıp daha yaşadı! Babası yaşamını yitirdiVAR Odası programından rujlu farkındalık! Ünlü isimler canlı yayın boyunca rujlu yanaklarıyla durdu!Tekirdağ'da görev yapan Doktor İrem Büşra Üngül, kaçan kedisini kurtarmak isterken canından oldu! Genç doktor 5'inci kattan düşerek hayatını kaybetti!Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir aşkına nazar değdi! Ayrılık haberi sevenlerini hayrete düşürdü!
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Misafir dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Misafir ne zaman, neden final yapıyor?

Misafir dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Misafir ne zaman, neden final yapıyor?

Hazal Kaya ve Buğra Gülsoy'un başrollerini paylaştığı, FOX TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Misafir dizisinin final yapacağı iddia ediliyor. Peki Misafir dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Misafir ne zaman, neden final yapıyor? Detaylar haberimizde...

Misafir dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Misafir ne zaman, neden final yapıyor?

Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay'ın yanı sıra Bülent Şakrak, Selen Öztürk, Nezaket Erden, Elçin Altamgüç, Berk Yaygın, Beren Gençalp, Salih Demir Ural, Zeyno Asya Orçin ve Emir Kaan Özkan gibi isimler de yer aldiği FOX'un yeni dizisi Misafir'in ekrana veda edeceği öğrenildi. Peki Misafir dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Misafir ne zaman, neden final yapıyor? İşte detaylar...

Misafir dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Misafir ne zaman, neden final yapıyor?

MİSAFİR DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTİYOR MU?

FOX TV'de başlayan Misafir dizisi, 11 Kasım'da ilk bölümüyle ekrana geldi. Japonya'da ses getiren Oasis dizisinden uyarlaması olan Misafir dizisi, reytinglerde istenilen başarıya ulaşamadı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, başrollerini Hazal Kaya ve Buğra Gülsoy'un paylaştığı Misafir dizisi final yapıyor.

Misafir dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Misafir ne zaman, neden final yapıyor?

MİSAFİR NE ZAMAN, NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Reyting kurbanı olan dizilere eklenen Misafir  5. bölümde ekrana veda edecek. Dizinin final bölümü 9 Aralık Perşembe akşamı ekrana gelecek.

MİSAFİR KONUSU

Yapımını Medyapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün'ün oturduğu, senaryosunu Özge Aras'ın uyarladığı Misafir dizisinde, travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadın olan Gece (Hazal Kaya) ve eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir baba olan Erdem'in (Buğra Gülsoy) umut dolu hikayesi konu alınıyor.

Misafir dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Misafir ne zaman, neden final yapıyor?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT