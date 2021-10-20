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Misafir dizisi konusu nedir? Misafir oyuncu kadrosunda kimler var?

FOX TV'nin yeni dizisi Misafir'in ilk tanıtım görüntülerinin yayına girmesiyle birlikte konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki Misafir dizisi konusu nedir? Misafir oyuncu kadrosunda kimler var? Detaylar haberimizde...

Misafir dizisi konusu nedir? Misafir oyuncu kadrosunda kimler var?

Arda Sarıgün'ün yönetmen koltuğunda oturduğu ve senaryosunu Özge Aras'ın uyarladığı FOX TV'de başlayacak olan Misafir dizisinin tanıtımının yayınlamasının ardından konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Biz de bunun üzerine haberimizde 'Misafir dizisi konusu nedir? Misafir oyuncu kadrosunda kimler var?' sorularının yanıtlarına yer verdik. İşte detaylar...

MİSAFİR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Medyapım'ın yapımını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün’ün oturduğu ve senaryosunu Özge Aras’ın uyarladığı Misafir dizisinde travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadınla, eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir adamın umut dolu karşılaşma hikayesini ekrana getirecek.

Misafir dizisi konusu nedir? Misafir oyuncu kadrosunda kimler var?

MİSAFİR OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Başrollerini Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay’ı paylaştığı dizide Bülent Şakrak, Selen Öztürk, Nezaket Erden, Elçin Altamgüç, Berk Yaygın, Beren Gençalp, Salih Demir Ural, Zeyno Asya Orçin ve Emir Kaan Özkan gibi isimler eşlik ediyor.

Misafir dizisi konusu nedir? Misafir oyuncu kadrosunda kimler var?

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