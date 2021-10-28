Mısır Anasonu ne demek, TDK'ya göre Mısır Anasonu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mısır anasonu ne demek? Mısır anasonu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Mısır anasonu kelimesi. Peki Mısır anasonu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mısır anasonu nedir, Mısır anasonu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MISIR ANASONU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mısır anasonu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Mısır anasonu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Diş otu

