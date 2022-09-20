Miss Turkey 2022 canlı yayın final izle | Miss Turkey 2022 final bölümü izle Youtube... Bu akşam uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil edecek olan güzellerin taç giyeceği akşam olacak. Bu gece podyumun tozunu attıracak 20 finalist kalbi ağzında final gecesini bekliyor.
MİSS TURKEY 2022 CANLI YAYIN FİNAL İZLE | MİSS TURKEY 2022 FİNAL BÖLÜMÜ İZLE YOUTUBE
Miss Turkey 2022 bu yıl 20 Eylül 2022 salı günü yapılacak ve Miss Turkey resmi YouTube kanalından saat 20:00'de canlı yayınlanacak.
MİSS TURKEY 2022 CANLI YAYIN FİNAL İZLE