MİT'ten Mossad'a operasyon, 11 casus yakalandı, yeni detaylar ortaya çıktı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın İsrail İstihbarat Servisi Mossad'ın Türkiye'de oluşturduğu 15 kişilik şebekesine operasyon yaptı.

Casusluk hücresi lideri özel dedektif Selçuk Küçükkaya ve yardımcısı Musa Kuş'un tutuklu olduğu hücrede, hakkında gözaltı kararı çıkarılan 13 şüphelinde yakalanan 11'inin emniyetteki işlemleri sona erdi.

İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sorgulandı.

Yakalanan 11 şüpheliden 7'si serbest bırakıldı, 4'ü tutuklama talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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Casusların, İran'la ticari faaliyetleri bulunan 1 şirket ve 23 şahsı takip edip raporlama yaparak Mossad'a bilgi sızdırdıkları öğrenildi.

Şebeke lideri Selçuk Küçükkaya'nın 2018-2022 yılları arasında Mossad'ın istekleri doğrultusunda hareket ettiği bilgisi verildi.

Savcılığın sevk yazısında, 'Taner Sezgin' kod aldı Küçükkaya ve ekibinin Türkiye'de ikamet etmekte olanların zararına topladıkları gizli bilgileri temin etmeleri sebebiyle siyasal casusluk suçunu işlediklerine vurgu yapıldı.

TUTUKLU SAYISI 6 OLDU

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Türkiye'de yaşayan Mossad ajanları, Mossad'ın hedefinde olan kişileri takip edip onlar hakkında bilgi sızdıran, "Cenk B., Emre B., Cengiz Ç., Ayhan Ş.," devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme suçundan" tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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