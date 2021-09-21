Mobilya Montajcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Mobilya Montajcısı Maaşları, ve İş İlanları

Mobilya Montajcısı görev tanımı nedir, Mobilya Montajcısı ne iş yapar, Mobilya Montajcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mobilya Montajcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mobilya Montajcısı Tanımı;

Mağazada satışı yapılan, gardrop, yemek masası, etajer, vitrin, koltuk takımları, çekyat vb. gibi mobilya ürünlerini müşterilerin adreslerine taşıyan ve ürünlerin montaj- demontaj, teslimat işlemlerini yapan kişidir.

Mobilya Montajcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Mobilya Montajcısı Maaşları

Mobilya Montajcısı maaşı ortalama aylık 3.650,00 - TL’dir. En düşük Mobilya Montajcısı maaşı 2.826,00 -TL, En yüksek ise 4.300,00 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mobilya Montajcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Mobilya Montajcısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

En az ilköğretim mezunu olması gerekiyor

Mobilya Montajcısı Ne İş Yapar?

Mobilya Montajcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Gün içerisinde teslim edilecek mobilya ürünleriyle ilgili müşteri adreslerini amirinden almak,

b) Teslimatı yapılacak mobilya ürünlerini kamyonete yüklemek,

c) Müşterilerin adreslerine mobilya ürünlerini araçla götürmek,

d) Evlere veya işyerlerine mobilya ürünlerini taşımak

e) Mobilya ürünlerini ambalajından çıkarmak,

f) Mobilya modüllerinin montajını yapmak,

g) Mobilya ürünlerinin kullanımı ve özellikleri hakkında müşterilere bilgi vermek,

h) Müşteriye teslimat ile ilgili belgeleri imzalatmak,

i) Mobilya ürünlerinin basit tamiratlarını yapmak,

j) Mobilya ürünlerini değişim için müşteri adreslerinden almak,

k) Geri alınacak, hatalı, arızalı, mobilya ürünlerinin demontaj işlerini yapmak,

l) Gerekli evrakları teslim etmek, teslim almak,

m) Müşterilerin ürünlerle ilgili şikâyet ve memnuniyetlerini ilgili yöneticisine bildirmek,

n) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mobilya MontajcısıMeslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Mobilya Montajcısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Mobilya Montajcısı mesleğinin meslek kodu 7522.34 olarak belirlenmiştir



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