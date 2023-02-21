Mohamed Awad Alla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Awad Alla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Awad Alla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Awad Alla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Awad Alla 16 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Sudan uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Awad Alla Hassan Ibrahim şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Awad Alla Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Awad Alla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ain FC Reserve futbol takımında oynamaktadır. Al-Ain FC Reserve takımına - tarihinde katılmıştır. Mohamed Awad Alla'nin Al-Ain FC Reserve ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Awad Alla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Awad Alla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Awad Alla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Awad Alla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Awad Alla şuan Al-Ain FC Reserve takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

1. Al Ain FC/U21 PRO League 2020 till now.2. Al Jazira FC U19 Years league 2019/20203. Al Jazira FC U18 Years league 2018/2019.4. Ajman FC U16 Years League 2017/2018.

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.