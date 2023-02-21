Naser Al Shikali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Naser Al Shikali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Naser Al Shikali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Naser Al Shikali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Naser Al Shikali 25 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Naser Al Shikali Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ain FC Reserve futbol takımında oynamaktadır. Al-Ain FC Reserve takımına - tarihinde katılmıştır. Naser Al Shikali'nin Al-Ain FC Reserve ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Naser Al Shikali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Naser Al Shikali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Naser Al Shikali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Naser Al Shikali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Naser Al Shikali şuan Al-Ain FC Reserve takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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