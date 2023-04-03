Stefan Krtolica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Krtolica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stefan Krtolica kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Stefan Krtolica ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Stefan Krtolica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Krtolica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Krtolica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Krtolica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Krtolica 27 Haziran 2005 tarihinde doğmuştur.  Sırbistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Krtolica Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jedinstvo Ub U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Jedinstvo Ub U19 takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Stefan Krtolica'nin FK Jedinstvo Ub U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stefan Krtolicaboyu ve yaşı kaç

Stefan Krtolica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Krtolica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ocak 2023 yılında Jedinstvo U19

Stefan Krtolica kimdir

Stefan Krtolica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Krtolica şuan FK Jedinstvo Ub U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Stefan Krtolica nereli

FK Jedinstvo Ub U19 Futbol Kulübünde Oynayan Diğer Oyuncular

Aşağıdaki tabloda yer alan futbolcuların isimlerinin üzerine tıklayarak o futbolcu ile ilgili detaylı bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz.

FK Jedinstvo Ub U19 takımının kadro genişliği 4 olarak gözükmektedir.

Forma NoOyuncu
Adı		Piyasa
Değeri
-default.jpg Djordje Simic
Kaleci
-default.jpg Stefan Krtolica
Sol Bek
-default.jpg Bogdan Milutinovic
Merkez orta saha		10 Bin €
-default.jpg Nikola Mijailovic
Santrafor

Takımın Transfer Bilançosu:

Güncel transfer bilançosu +-0 şeklindedir.

FK Jedinstvo Ub U19 Futbolcu Yaş Ortalaması Kaç?

FK Jedinstvo Ub U19 futbol kulübündeki futbolcuların yaş ortalaması 18.5'dir.

FK Jedinstvo Ub U19 Yabancı Oyuncu Sayısı Kaç?

FK Jedinstvo Ub U19 Milli Takıma Giden Oyuncu Sayısı Kaç?

Yabancı futbolcular dahil takımdaki milli futbolcu sayısı 0 kişi olarak gözükmektedir.

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