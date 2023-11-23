Motosiklet sürücülerine yoğun denetim! Yüzlerce sürücüye ceza yağdı!

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde polis tarafından son birkaç ayda gerçekleştirilen yoğun denetimlerde 687 sürücüye 1 milyon 875 lira para cezası kesilirken 18’u çalıntı, 35'i şasesi kazınmış olmak üzere toplam 53 motosiklete el konuldu.

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri motosikletler üzerinde yoğun denetimler gerçekleştiriyor. Son birkaç ayda gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 276 motosiklet durdurularak kontrolleri gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde evrakları eksik olan ve kusurlu bir şekilde trafiğe çıkan 687 motosiklet sürücüsüne toplam 1 milyon 875 bin lira para cezası kesildi.

Uygulamada 19’u çalıntı, 35 tanesinin ise şasesi kazınmış olmak üzere 53 motosiklete el konulurken toplamda ise 209 motosiklet trafikten men edildi. Uygulamalar ilçedeki trafik akışını rahatlatırken asayişin sağlanmasına da büyük katkı sunuyor.

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