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Mozole ne demek, TDK'ya göre Mozole kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mozole kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Mozole ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mozole nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Mozole kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Mozole ne demek, TDK'ya göre Mozole kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mozole ne demek? Mozole TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mozole kelimesi. Peki mozole ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mozole nedir, mozole kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MOZOLE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mozole kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Mozole kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre mozole kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Anıt mezar

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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