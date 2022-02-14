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  3. MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının Tiwitter hesabından "Teröre ve teröriste geçit yok!" ifadeleri kullanılarak yapılan bilgilendirmede," Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

 

 

 

 

 

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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