MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika | Araç sahipleri dikkat! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından flaş karar! Köprü ve otoyollarda OGS kaldırıldı, ücretler HGS'den tahsil edilecek

Safiye'nin Cüneyt'e olan aşkı bitmiyor! Her defasında tekrar dolandırılıyor! Bu kez de Türkücü Cüneyt Demiral'ın kendisinden silah zoruyla '20 bin TL' aldığını iddia etti! İkili tekrar Müge Anlı'da karşı karşıya!