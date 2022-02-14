MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığının Tiwitter hesabından "Teröre ve teröriste geçit yok!" ifadeleri kullanılarak yapılan bilgilendirmede," Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.
Teröre ve teröriste geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 14, 2022
Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz. pic.twitter.com/Z0hfbjGwRp
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