MSB duyurdu: Pençe - Kilit ve Fırat Kalkanı bölgesine operasyon: 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadeleyi sürdürüyor. Bu kapsamda Mehmetçik terör örgütünün hain saldırılarına göz açtırmıyor.

Bu kapsamda Fırat Kalkanı bölgesinde gerçekleştirilen operasyon hakkında yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, saldırı hazırlığındaki teröristleri silahlarıyla beraber hendeklere gömmeye devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist daha bölgedeki ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi." denildi.

Açıklamanın devamında şehitlerin kanının yerde bırakılmayacağı belirtildi.

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PENÇE KİLİT BÖLGESİNE OPERASYON

Pençe - Kilit Operasyonu bölgesinde yapılan operasyon hakkında yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi."

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