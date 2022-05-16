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MSB duyurdu! Terör örgütüne komando darbesi: 9 terörist etkisiz hale getirdi

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-1’de 4, Pençe-Kilit’te 3 ve Pençe-Kaplan bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK’lı teröristin Komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB duyurdu! Terör örgütüne komando darbesi: 9 terörist etkisiz hale getirdi

Terörle mücadele sınır içinde ve sınır dışında devam ediyor. Bu kapsamda Irak'ın kuzeyindeki teröristlerin inleri başlarına yıkılmaya, teröristler etkisiz hale getirilmeye devam ediyor.

Buna göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre Pençe-1’de 4, Pençe-Kilit’te 3 ve Pençe-Kaplan bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK’lı terörist, Komandolar tarafından etkisiz hâle getirildi.

Açıklamada operasyonların kararlılıkla sürdüğü kaydedildi. 

 

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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