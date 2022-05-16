MSB duyurdu! Terör örgütüne komando darbesi: 9 terörist etkisiz hale getirdi

Terörle mücadele sınır içinde ve sınır dışında devam ediyor. Bu kapsamda Irak'ın kuzeyindeki teröristlerin inleri başlarına yıkılmaya, teröristler etkisiz hale getirilmeye devam ediyor.

Buna göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre Pençe-1’de 4, Pençe-Kilit’te 3 ve Pençe-Kaplan bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK’lı terörist, Komandolar tarafından etkisiz hâle getirildi.

Açıklamada operasyonların kararlılıkla sürdüğü kaydedildi.

Irak'ın kuzeyindeki teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz.



Pençe-1’de 4, Pençe-Kilit’te 3 ve Pençe-Kaplan bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK’lı terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.



Operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.#MSB pic.twitter.com/9Alln8wW08 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 16, 2022

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