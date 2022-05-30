MSB'den İstanbul'un fethinde Ayasofya açıklaması: Yunanistan halkını ham hayallerle kandırıp, gerçekleri örtmeye çalışmaktadır

Fatih Sultan Mehmet'in başında olduğu büyük ordu tarafından 53 gün süren çatışmalarla sonucu İstanbul 29 Mayıs 1453 tarihinde fethedildi. İstanbul'un fethi ile birlikte Orta Çağ sona ermiş, Yeni Çağ başlamıştı. Ayrıca Bizans İmparatorluğu yıkılmış ve Ayafosya, Osmanlı Devleti'nin koruması altına girmişti. Bu kapsamda fethin 569.yıl dönümünde Milli Savunma Bakanlığı tarafından Ayasofya hakkında açıklama yapıldı.

1⃣ 569 yıl önce fethedilen İstanbul’a Roma İmparatorluğu’nun veya Bizans’ın hayalini kurarak bakmak kuruntudan ibarettir. 1000 yıl öncesine özlem duyanlar kimin yayılmacı, kimin barışa engel olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 29, 2022

"1000 YIL ÖNCESİNE ÖZLEM DUYANLAR KİMİN YAYILMACI, KİMİN BARIŞA ENGEL OLDUĞUNU AÇIKÇA ORTAYA KOYMAKTADIR"

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ayasofya 1453’ten bu yana Türk milletinin koruması altında olduğu belirtilirken şu ifadeler kullanıldı:

569 yıl önce fethedilen İstanbul’a Roma İmparatorluğu’nun veya Bizans’ın hayalini kurarak bakmak kuruntudan ibarettir. 1000 yıl öncesine özlem duyanlar kimin yayılmacı, kimin barışa engel olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Yüzyıllar boyunca cami olarak kullanılan Ayasofya 1453’ten bu yana Türk milletinin koruması altındadır.

Ayasofya için güya üzülenlerin, 1500’lü yıllardan kalan ve her biri kültürel birer miras olan Yunanistan’daki camilerin yıkılarak yerine sinema ve sergi salonu, konaklama yeri, depo yapılmasına karşı çıkmaması da iki yüzlülükle bile açıklanamayacak kadar vahim bir durumdur.

"YUNANİSTAN YÖNETİMİ, KENDİ HALKINI HAM HAYALLERLE KANDIRIP, KENDİ ÇIKMAZ GERÇEKLERİNİ ÖRTMEYE ÇALIŞMAKTADIR"

Müslüman'a ölünce mezar yeri bile vermeyen Yunanistan yönetimi, kendi halkını ham hayallerle kandırıp, kendi çıkmaz gerçeklerini örtmeye çalışmaktadır. Güneş balçıkla sıvanmaz.

569 yıl önce İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han’ı ve kahraman ordusunu rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.

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