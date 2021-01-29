Mucize Doktor, 48. bölüm fragmanı yayınlandı. Yani bölümde Vuslat Hanım'ın tehditlerine dayanamayan Ali Vefa ispiyonculuk teklifini istemeden de olsa kabul eder. Ancak rahatsızlığından ötürü yalan söyleyemeyen Ali sayesinde gerçekler ortaya çıkar. Planları umduğu gibi girmeyen Vuslat Hanım bu durumdan hiç hoşnut değildir. İşte Mucize Doktor 48. bölüm fragmanı yayınlandı! Vuslat'ın planı suya düşüyor...

MUCİZE DOKTOR 48. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! VUSLAT'IN PLANLARI SUYA DÜŞÜYOR

Ezo'nun annesi, Ali Vefa'ya fazlaca taktığı dikkat çektiği bu bölümde, Vuslat Hanım amacına ulaşamayacak. Ali Vefa'nın rahatsızlığından yararlanan Vuslat hastaneyi kendi kuralları ile birbirine karıştırıyor.

Ali Vefa'ya ajanlık yapması için zorlayan Vuslat, herkesin ona düşman olmasını ve yalnız kalmasını sağlamayı planlamaktadır. Ancak Ali Vefa hastalığından dolayı yalan söyleyememesi tüm gerçekleri ortaya çıkarır. Planı suya düşen Vuslat'ın gerçek yüzünü herkes görmüş olur...

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Beliz, Vuslat’ın teklifini kabul etmemekte kararlıdır. Ama yeni aksaklıklar hastanenin peşini bırakmayınca Beliz’in eli zorlanmaya başlar. Diğer taraftan yeni başasistan Nazlı’nın işi başından aşkındır ve ceza nöbetinden ceza nöbetine koşan Ali’nin aklı fikriyse Nazlı’nın onu unutup unutmadığındadır.

Annesinin girişimlerinden habersiz Ezo, Ali’ye Nazlı konusunda yardım etmeye karar verir. Ama Vuslat’ın hem Ali hem de hastane için bambaşka planları vardır.