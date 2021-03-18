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Mucize Doktor 54. bölüm full izle |Mucize Doktor son bölüm FOX TV full izle

FOX TV 'nin sevilen dizisi Mucize Doktor yepyeni bölümü ile bu akşam izleyici karşısında olacak. Vuslat'ın sevdiği bir arkadaşını kaybetmesi üzerine o gaddar yüzünün altında yatan duygusal yanı dikkatlerden kaçmadı. İşte Mucize Doktor 54. bölüm full izle |Mucize Doktor son bölüm FOX TV full izle...

Mucize Doktor 54. bölüm full izle |Mucize Doktor son bölüm FOX TV full izle

Hastane fazlasıyla yoğundur; acilden vakalar birbiri ardına gelirken kimsenin Nazlı’nın uğradığı saldırının şokunu atma fırsatı bile yoktur. Hepsinin üstüne Vuslat’ın çok eski bir arkadaşının da hastalanması işleri içinden çıkılmaz hale getirir. İşte Mucize Doktor 54. bölüm full izle |Mucize Doktor son bölüm FOX TV full izle...

Mucize Doktor 54. bölüm full izle |Mucize Doktor son bölüm FOX TV full izle...

Şiddete yanlısı bir hasta Nazlı’ya kafasına epeyce takmıştır. Vuslat arkadaşını kurtarabilmek için bütün hastaneyi seferber eder. Vuslat'ın arkadaşının durumunun giderek kötüleşmesi, Ali Vefa'yı Vuslat hanımın şerrinden korkutur.

MUCİZE DOKTOR 54. BÖLÜM FULL İZLEME LİNKİ | SON BÖLÜM FULL İZLE

Mucize Doktor 54. bölüm full izle |Mucize Doktor son bölüm FOX TV full izle...

Öte yandan Vuslat bu kadar endişelenmesi ve tüm hastaneyi seferber etmesi Leven'tin yalnızca bir arkadaş olmadığını gözler önüne sere. Peki Vuslat'ın bu denli sevdiği içinde bir yara gibi kalan Levent kim? 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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