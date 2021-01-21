Reyting rekorları kıran Mucize Doktor dizisine yeni gelen doktor izleyicilerin dikkatini çekti. Sosyal medyada yeni dizi karakteri Vuslat ile ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı. Peki Mucize Doktor Ezo'nun annesi kim? | Zerrin Tekindor kimdir? Nereli ve kaç yaşında İşte ayrıntılar...

MUCİZE DOKTOR EZO'NUN ANNESİ KİM?

FOX TV'nin sevilen dizilerinden biri olan Mucize Doktor'a Vuslat karakteri ile dahil olan Zerrin Tekindor, sosyal medyada gündem oldu.

Yer aldığı tüm projelerde dikkatleri üzerine çekmeye devam eden ünlü tiyatro, dizi ve film oyuncusu Zerrin Tekindor, güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

Mucize Doktor'da Ezo'nun annesi Vuslat'a hayat veren Zerrin Tekindor'un hayatı merak konusu oldu.

ZERRİN TEKİNDOR KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Mucize Doktor'da Ezo'nun annesi Vuslat'a hayat veren Zerrin Tekindor, 5 Ağustos 1964'te Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde doğdu.

Zerrin Tekindor'un detaylı biyografisi için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz...

Zerrin Tekindor Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?