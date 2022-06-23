Muğla Marmaris'te orman yangını! Bakan Soylu ve Bakan Kirişçi son durumu açıkladı! " Bir kimlik tespit edildi"

Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde süren orman yangınına itfaiye ekiplerinin, karadan, havadan müdahalesi devam ederken Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son durum hakkında açıklamada bulundu.

Bakan Kirişçi, yangındaki son duruma ilişkin olarak, "Tam bir kontrolle kontrolsüzlük arkasındayız demiştik şu an itibariyle çok daha iyi durumdayız. Sabah erken saatlerde helikopterle izlemeler neticesinde. Akşam saat 20.00’a kadar hava araçları çalıştı diğer taraftan kara ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar devam etti. Bu ikisinin birlikte yürütülmesi neticesinde düne göre çok çok iyi durumdayız. Bunu gördük havadan” diye konuştu.

ULUSLARARASI YARDIM TALEBİNDE BULUNULMADI

Yangına müdahale eden hava araçları hakkında bilgi veren Bakan Kirişçi, bugün itibariyle 12 uçak ve 45 helikopterin olduğunu söyledi. Bakan Kirişçi dün 41 olan sayının 57'ye çıktığını ifade ederek, uluslararası yardım talebinde bulunmadıklarını dile getirdi.

YANGINA MÜDAHALE EDEN ARAÇLAR

Bakan Kirişçi sözlerine şöyle devam etti:

"Katar 3 helikopter, Azerbaycan 1 uçak tahsis etmeyi teklif etti. Bunu değerlendirdik. 48 helikopterimiz, 13 uçağımız olacak. Toplam 61 hava aracı olacak. 253 arazöz sahada aktif. Bize sağladıkları araç gereç bakımından Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. 24 TOMA şu an vatandaşımızın can ve mal emniyetini saplamak üzere görev alıyor. Binin üzerinde orman çalışanı bin 600 aracın koordinasyonunda kamu görevlileri sahada. Kahramanca çalışıyor. Bakanlığımız startından akredite olan olmayan tüm STK’lar yürekleriyle destek veriyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum”

"METEOROLOJİK VERİLERDEN OLUMLU YARARLANDIK"

Kirişci, açıklamasının devamında, Meteorolojik veriler çalışmalarına ışık tuttuğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Dün endişelendik, bugün sabah özellikle havanın nemi yüzde 91’e çıktı. Bu meteorolojik verilerden olumlu yararlandık. Bugün düne göre rutubet daha gazla olacak. Hava sıcaklığı bir miktar artabilir ama dünkü düzeyde olmayacak."

103 AİLE TAHLİYE EDİLDİ

Bakan Kirişçi, yangına yakın olan bölgelerde bulunan 103 aile 274 bireyin bölgeden tahliye edildiğini kaydetti.

"İNŞALLAH BU YANGIN KONTROL ALTINA ALINACAK, BUGÜN OLUMLU VE SOMUT GELİŞMELER BEKLİYORUZ"

Yanan alanların herhangi bir spekülasyona mahal vermeden hemen ağaçlandırılacağını belirten Bakan Kirişci, “50 bin 500 hektar alanı geçen sene kaybettik. Bu konuda boş durmadık 28 bin 500 hektar doğal olarak gençleştirildi. Çalışmalar hala devam ediyor. İnşallah bu yangın kontrol altına alınacak. Bugün olumlu ve somut gelişmeler bekliyoruz. Bu yangın meselesi bittikten sonra bu alanlar için herhangi bir spekülasyona meydan vermeden ağaçlandırma çalışmalarımız devam edecek. Buralar ülkemizin en gözde yerleri. Her türlü tahsis işlemini dedikoduya mahal vermemek için iptal ettik” ifadeleri kullandı.

"3 BİN HEKTARLIK ALAN YANGINDAN ETKİLENDİ"

Marmaris’te yangından etkilenen alanın yaklaşık 3 bin hektar olduğunu belirten Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Sabah dün bugün buralarda tatil yapan tüm vatandaşlarımızdan helallik istiyoruz. Önce buraya tatil yapmaya geldiler ama yangınla birlikte her 15-20 saniyede bir hava aracının gürültüsü nedeniyle onlardan helallik istiyoruz. Yaklaşık 3 bin hektarlık alan yangından etkilendi” diye konuştu.

BAKAN SOYLU: TÜRKİYE’NİN AFETLER KONUSUNDA DÜNYADA KABUL EDİLMİŞ BİR ÜSTÜNLÜĞÜ MEVCUT

Yangınlarda bir takım çevrelerin kaos oluşturmaya yönelik bir anlayışa hakim olduğunu belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, “Türkiye’nin afetler konusunda dünyada kabul edilmiş bir üstünlüğü mevcuttur. Bizim yangınlarda büyük bir mücadele ortaya konulmuştur. Türkiye’nin hükümetimizin vatandaşları mağdur etmeyen anlayışı devam etmektedir. Buradan siyaset devşirmedik, devşirenlere de cevabını verdik. Meseleye yardımcı olmaktan ziyade kaos oluşturan bir anlayışla karşı karşıyayız. Ne yapmak istediklerini vazifelerinin ne olduğunu bilmiyorum. Afetler üzerinden bu tür anlayış kabul edilemez. Şimdi 60’ın üzerinde hava aracı görünce, gece görüşlü araçlar nerede diyorlar. Türkiye’nin hava aracı açısından başta aldığı tedbirler senkronize bir çalışma ile 21 Haziran Marmaris yangını için devam etmektedir. Gece görüşlü uçaklar için yardım toplayacağız demişlerdi. Yapacağınız işin arkasında olacaksınız. İnsanların moralini bozmaya gerek yok. İnsanların emeklerine yazık, çok paran varsa belediye otobüslerini tamir ettirmek için para topla. Laf söylemek için laf söylemeye gerek yok." diye konuştu.

"YANGININ NASIL ÇIKTIĞINI YAKIN BİR ZAMANDA AÇIKLAYACAĞIZ”

Birçok sorun ile uğraştıklarını belirten Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bilgi arz ettiklerini söyledi. Bakan Soylu sözlerine şöyle devam etti:

"Devlet en üstünden en altına kadar konuya hakimdir. Gece görüşlü helikopterle ilgili acaba biz ne yapabiliriz diye düşündük. Bunun iyi planlaması lazım. Bu planlamaları yaptık. Türkiye her meselesini yönetecek kudrete mevcuttur. Türkiye’yi aciz göstermek, devleti aciz göstermek hakikaten doğru değildir. Gece görüşlü helikopterler de bu gece veya yarın uçuşlarına başlayacaktır. Başından beri tedbirli davranıyoruz. Yangının çıkış nedeni ile ilgili tespitimiz, bir kimliğimiz var. Bunu, yangının nasıl çıktığını yakın bir zamanda açıklayacağız”

"BİR KİMLİK TESPİT EDİLDİ"

Orman yangınının nasıl başladığı ile ilgili çalışmaların sürdüğünü, bu konuda bir kimlik tespiti yaptıklarını belirten İçişleri Bakanı Soylu, “Orman yangınını başlangıç konusunu yerinde tetkik ettik. Bizim bir tespitimiz var. Hem emniyet istihbaratta hem de Jandarmanın tespiti oldu. Bu konuda bir açıklamayı yakın zaman içinde yapacağız. Yangının nasıl çıktığına yönelik bir tespitimiz var. Çalışmaların tamamlanmasını bekliyoruz. Bir kimlik tespit edildi. Yakın bir zamanda kamuoyuyla paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

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