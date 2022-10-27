Muğla'da feci kaza! Mermer ocağında kaya parçasının altında kalan işçi hayatını kaybetti

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Mermer ocağında kaya parçasının altında kalan mermer işçisi hayatını kaybetti.

Melahat Ersoy
Editör
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Muğla'da feci kaza! Mermer ocağında kaya parçasının altında kalan işçi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Bekçiler Mahallesi’nde bulunan özel sektöre ait bir mermer ocağında gece mesaisinde çalışan Raşit Aydemir (42), yuvarlanan tonlarca ağırlıktaki kaya parçasının altında kaldı.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Çalışanlar Raşit Aydemir’e yardıma koşarak, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Raşit Aydemir’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Muğla'da feci kaza! Mermer ocağında kaya parçasının altında kalan işçi hayatını kaybetti

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Aydemir’in cesedi kaya parçasının altından çıkartılıp Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. aydemir'in hastaneye gelen ailesi ve yakınları fenalaşarak sinir krizi geçirdi. Aydemir’in Burdur’un Dirmil ilçesinde ikamet ettiği öğrenildi.

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