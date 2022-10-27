Otomobiliyle sinsice takip ettiği husumetlisini pompalı tüfekle yaraladı! Yaralanıp yere yığılan adamın imdadına çevredekiler yetişti

Olay Kocaeli'ni Başiskele ilçesinde meydana geldi. Otomobiliyle seyir halinde giden C.A., yakıtı bittiği için aracını stop ettirerek park etti. Takip edildiğinden habersiz bir şekilde benzin bidonuyla aracına yakıt doldurduğu sırada, onu takip eden husumetlisi otomobilinden pompalı tüfekle rastgele ateş açtı.

BAŞKALARININ CANINI DA TEHLİKEYE ATTI

Tüfekten çıkan mermilerden biri karnına isabet eden C.A., yaralanıp yere yığılırken şüpheli ise aracıyla olay yerinden kaçtı. Kaçan şüpheli olay yerinden uzaklaşırken bir araca çarparak trafikte bulunan diğer araçları da tehlikeye attı.

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Görgü tanıkları 112 Acil ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralanan C.A.'ya ilk müdahaleleri uygulamalarının ardından ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak üzere çalışma başlattı.