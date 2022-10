Araba kullanırken epilepsi nöbeti geçirdi! Direksiyon hakimiyetini kaybeden adam 2 araca çarptı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen olayda 45 yaşındaki A.N., araç kullanırken epilepsi nöbeti geçirdi. Nöbet geçiren A.N., özel bir hastaneye gitmek üzereyken aracın kontrolünü kaybederek kaza yaptı. 65 yaşındaki R.B.'nin kullandığı araca ve park halindeki bir araca daha çarpan A.N., araçta mahsur kaldı.

ARACIN CAMI KIRILDI

Epilepsi nöbeti geçiren ve 2 araca çarparak ancak durabilen A.N., çevredeki vatandaşların camı kırması üzerine araçtan çıkarılabildi. 45 yaşındaki sürücü tedavi altına alınırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.