Şiddetten baygınlık geçiren genç kadına hiç acımadı! Ayağa kaldırıp tekmeli yumruklu dövmeye devam etti, o anlar kayıt altına alındı

İstanbul Pendik'te bir binada yaşanan olayda, darp edildiği için baygınlık geçiren genç kadın, erkek arkadaşı tarafından hiç acımadan dövülmeye devam etti.

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Şiddetten baygınlık geçiren genç kadına hiç acımadı! Ayağa kaldırıp tekmeli yumruklu dövmeye devam etti, o anlar kayıt altına alındı 1

Dün akşam saatlerinde Pendik'te yaşanan bir kadına şiddet olayı, izleyenleri kahretti.

21 yaşındaki T.K., saat 22:30 sularında G.B. isimli şahsın evine gitti. Edinilen bilgiye göre G.B., 21 yaşındaki kadını evinde darp etti. Evden çıktığı G.B. ile asansöre binen T.K., asansörde baygınlık geçirerek yere yığıldı.

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