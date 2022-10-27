Şiddetten baygınlık geçiren genç kadına hiç acımadı! Ayağa kaldırıp tekmeli yumruklu dövmeye devam etti, o anlar kayıt altına alındı İstanbul Pendik'te bir binada yaşanan olayda, darp edildiği için baygınlık geçiren genç kadın, erkek arkadaşı tarafından hiç acımadan dövülmeye devam etti.