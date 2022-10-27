Ölüm arkadaşlarının yanındayken geldi! Parkta arkadaşlarıyla oturup sohbet ederken yanına gelen kimliği belirsiz kişi felaketi yaşattı!

Çanakkale'de arkadaşlarıyla birlikte parkta oturup sohbet eden 36 yaşındaki kadın, kimliği belirsiz bir kişi tarafından vurularak öldürüldü. Şüpheli kaçarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ölüm arkadaşlarının yanındayken geldi! Parkta arkadaşlarıyla oturup sohbet ederken yanına gelen kimliği belirsiz kişi felaketi yaşattı!

Olay Çanakkale'nin Merkez ilçesinde gerçekleşti. İlçede bulunan Barbaros Parkı'nda oturan ve arkadaşlarıyla sohbet eden 36 yaşındaki İ.K., henüz kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından nedeni bilinmeyen bir şekilde silahla vuruldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredekilerin 112 Acil ekiplerine ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan İ.K.'ye müdahale ederken polis ekipleri de kaçan şüpheliyi yakalama çalışması başlattı. İlk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan 36 yaşındaki kadın, hastanede hayatını kaybetti.

Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

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