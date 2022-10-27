Tüyler ürperten fotoğraf! Yüz nakli ameliyatı yaptıktan sonra çekilen eski yüzün fotoğrafı görenleri korkuttu!

National Geographic foto muhabirinden dikkat çeken fotoğraf... Ohio'da yüz nakli yapıldıktan sonra fotoğrafı çekilen eski yüz görenleri korkutmaya yetti.

Melahat Ersoy
Editör
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Tüyler ürperten fotoğraf! Yüz nakli ameliyatı yaptıktan sonra çekilen eski yüzün fotoğrafı görenleri korkuttu! 1

Dünyanın ilk tam yüz nakli 2010 senesinde İspanya’da tamamlandı. Yüzün tamamının nakledildiği dünyanın ilk başarılı yüz nakli ise Türkiye’de 2012 senesinde gerçekleşti.

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Tüyler ürperten fotoğraf! Yüz nakli ameliyatı yaptıktan sonra çekilen eski yüzün fotoğrafı görenleri korkuttu!
Tüyler ürperten fotoğraf! Yüz nakli ameliyatı yaptıktan sonra çekilen eski yüzün fotoğrafı görenleri korkuttu!
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