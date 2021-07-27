Muharrem ayı ayın kaçında? Aşure günü ne zaman, hangi gün 2021?

Aşure Günü ne zaman? Muharrem ayı ayın kaçında başlıyor? Ağustos ayının yaklaşmasıyla beraber Muharrem ayı tarihi de merak ediliyor. Aşure Günü Muharrem ayının 10. gününe denk geliyor. Aşure severlerin iple çektiği o günün ayrıntılarını sizler için haberimize ekledik...

MUHARREM AYI AYIN KAÇINDA?

Peygamberler tarihi açısından önemli bir gün olup, Arapçada on anlamına gelen "aşara" kelimesinden türeyen Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı muharremin onuncu gününe denk geliyor. Muharrem ayı bu sene 9 Ağustos 2021 tarihinde başlıyor.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN 2021?

Muharrem ayının onuncu gününe "aşura" günü denilir. Aşure günü, 18 Ağustos 2021 Çarşamba Günü idrak edilecek.

AŞURE GÜNÜ NEDİR?

Arapça kaynaklarda tam olarak "Aşura" şeklinde geçen bu kelimeyi, on sayısı ile ilgili olan "aşr" ve "aşir" veya develerin güdülmesiyle ilgili "ışr" kökünden türemiş bir kelime kabul edenler olduğu gibi, Arapça'da "faula" vezninin bulunmadığını ileri sürerek İbranice'den geldiğini söyleyenler de vardır. Fakat alimlerin çoğu bu görüşe katılmamakta, kelimenin Arapça asıllı olduğunu benimsemektedirler. Aşure Günü'nde;

Hz. Ademin tövbesinin kabul edilmesi,

Hz. İbrahim'in Nemrut'un ateşinden kurtulması ve,

Hz. Yakub'un oğlu Yusuf'a kavuşması

Hz. Musa ve İsrail oğullarının Firavunun zulmünden kurtulmaları 10 Muharrem (Aşûre) günü gerçekleştiği rivayet edilen olaylar orasındadır.

MUHARREM AYININ FAZİLETLERİ NEDİR?

“Muharrem” hürmet edilen anlamına gelir. Bu ay, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah’ın ayı diye nitelendirilmiştir Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.

Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır.”